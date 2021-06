Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik wint in eerste ronde van Augusto Sakai in Las Vegas

De Surinaamse UFC vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft zaterdagavond 5 juni, tijdens het hoofdgevecht van UFC Vegas 28, middels TKO gewonnen van de Braziliaan Augusto Sakai.

‘Bigi Boy’ wilde koste wat het kost deze headliner van het event in de UFC Apex winnen. Dat is hem dan ook gelukt en wel in de eerste ronde, na 4 minuten en 59 seconden (foto) net voor de bel ging.

Augusto Sakai maakte in 2018 zijn debuut bij de UFC. Hij won onder andere van Chase Sherman, Andrei Arlovski, Blagoy Ivanov en Marcin Tybura.

Rozenstruik’s vorige wedstrijd was het hoofdevenement tijdens UFC Fight Night 186, waar hij op 27 februari jl. na vijf ronden verloor tegen Ciryl Gane. De winst zaterdagavond van de 33-jarige zwaargewicht die uitkomt voor Suriname, is een flinke opsteker na dit eerder verlies.

Foto (c) UFC.com