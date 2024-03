Autobestuurder valt in slaap en schrikt wakker bij kapotrijden EBS-mast

De bestuurder van deze personenauto heeft afgelopen nacht rond 03.30 uur een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Indira Gandhiweg kapotgereden. Het voorval vond plaats ter hoogte van sportwinkel All Star.

Volgens de bestuurder was hij in slaap gevallen, waardoor hij de wagen van de weg heeft gereden en tegen de mast is geknald. Hij schrok wakker bij het kapotrijden van de mast.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Technici van de EBS werden opgeroepen om de aangerichte schade te herstellen.