Instituut voor Defensie Opleidingen levert 25 gewondenverzorgers af

Het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) heeft 25 gewondenverzorgers afgeleverd. De militairen, allen in de rang van sld1 t/m kpl1, kregen naast hun diploma ook een rode kruis band als teken dat zij nu gediplomeerde gewondenverzorgers zijn.

Volgens kapitein Jennifer Bendt, waarnemend commandant van de Militaire Specialistische Opleidingen (MSO), was dit een opleiding waarbij zowel het cognitief aspect als de fysieke gesteldheid zijn getoetst. De militairen werden onderwezen in vakken zoals medicijn-, verband- en ziekteleer, anatomie, verpleegkunde, militaire psychiatrie etc. “Als gewondenverzorger moet je je goed te velde kunnen voortbewegen en je conditie moet op peil zijn”, stelde zij.

Gedurende de opleiding werden deze jonge militairen kundig gemaakt, waarbij zij de nodige kennis en een minimale ervaring konden opdoen. De praktische ervaring hebben zij mogen verwerven gedurende hun acht weken durende stageperiode in drie verschillende ziekenhuizen. Tevens hebben zij intern twee werkervaring mogen opdoen bij de Medische Geneeskundige Dienst (MGD).

Kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het IDO, gaf aan dat de nieuwbakken hospikken de redders in nood zijn. “Hij/zij is ook een maatschappelijke werker die rust en kalmte zal brengen bij de gewonde persoon. Kortom, deze taak is niet te onderschatten. Het is een noodzaak om gewondenverzorgers te hebben”, stelde hij.

De Gewondenverzorgersopleiding, klas 23-01, duurde van 24 april 2023 tot en met 6 februari 2024.