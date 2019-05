Alle vijf shows van Roué Verveer in Thalia Suriname in vijf dagen uitverkocht

Zijn shows zijn pas eind juli in Suriname, maar alle vijf voorstellingen van Roué Verveer in Theater Thalia te Paramaribo zijn reeds uitverkocht en dat in vijf dagen! In totaal zijn 3.200 kaarten binnen een mum van tijd over de toonbank gegaan, vertelde de populaire comedian aan Waterkant.Net. Alleen voor de avondvoorstelling op 28 juli in Torarica zijn er nog enkele kaarten over.

Verveer is in juli na vier jaar weer terug in Suriname met een eigen one-man show getiteld ‘Verveer Tori’. De shows vinden plaats op 23, 24, 25, 26 en 27 juli in Theater Thalia en twee op 28 juli in Torarica. Afgelopen weekend startte de voorverkoop bij Zus en Zo in Paramaribo, en dat leverde lange rijen op. Zijn eerste twee shows waren toen binnen een half uur uitverkocht. Roué vloog zelf naar Suriname om de kaarten te verkopen en een Meet & Greet met de fans te houden.

In Nederland rond hij deze maand zijn shows ‘Heppie de Peppie’ af in diverse theaters in het land. Op zondag 9 juni (1ste Pinksterdag) staat hij op een speciaal Pinkster Comedy & Dance event, waarbij er eerst gelachen zal worden met Roué en comedy friends. Daarna zal er gedanst worden met de live band 2-Remember en DJ Gilly Gonzales uit Suriname.