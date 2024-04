Pokoe FM Birthday Bash op zaterdag 11 mei in Almere

Dit jaar bestaat Pokoe FM alweer 11 jaar en dat is reden voor een groot feest, op zaterdag 11 mei 2024 in Almere. En omdat het de volgende moederdag is, wordt het ‘The Special Mothersday Edition’ op Pokoe FM’s Birthday Bash.

“Wij heten een ieder van harte welkom en in het bijzonder de moeders. Wat is de wereld zonder moeders en daar staat Pokoe FM bij stil. Daar moet je bij zijn!”, aldus de organisatie van deze speciale Birthday Bash XXL die start om 22.00 en doorgaat tot 06.00.

Er zullen 3 areas zijn met voor een ieder wat wils, te weten:

Area 1 Bigi Pokoe

Area 2 Soul R&B Classics

Area 3 Salsa Bachata Afrobeat and more.

Op deze Bday Bash zijn er fantastische live optredens van Kankantrie, Young Cosje, Amatare en uiteraard kan en zal Coronaband niet ontbreken! Dj’s Norman G, Roy C, Blanki, Vincent en Pac zullen in de areas de lekkerste nummers ten gehore brengen. Dat wordt geheid voetjes van de vloer en dansen tot de late uurtjes!

Mis dit spektakel niet en koop je Early Bird kaarten voor maar 15 euro direct online hier via Eventbrite! Bel 06 57776507 voor meer info, VIP en reserveringen.