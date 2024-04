Noersalim: “Vp, den boi ne arki yu”

De klare taal die waarnemend president Ronnie Brunswijk vorige week in De Nationale Assemblee Suriname (DNA) heeft gesproken met betrekking tot het optreden tegen criminelen, heeft volgens oud-minister Mike Noersalim een week later weinig opgeleverd.

“A tafra o draai? Neks no draai. In tegendeel unu si dati a sani kon moro heftig. Vp, den boi ne arki yu. Dus liever zegt u niks. Stoere taal ne wroko”, benadrukt Noersalim die ook voorzitter is van de Surinaamse Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB).

Volgens de politicus heeft Brunswijk eerder bijvoorbeeld ook aangegeven dat de dollarkoers de grens van 30 SRD niet mocht passeren. Uiteindelijk is dit toch gebeurd en heeft de vp niets daartegen gedaan.

Noersalim ziet daarom dat de overheid juist investeert in beleidsmaatregelen om de criminaliteit in het land in te dammen.

“Want stoere taal werkt niet. Die jongens wachten niet op de stoere taal van de vp om te stoppen met hun daden. Er gaan een aantal zaken moeten komen. En wanneer die vp zegt dat hij geen geld krijgt voor zijn ministeries, dan moet hij niet op de tv komen en raaskallen. Hij moet intern in de regering met zijn vuisten op tafel slaan en ervoor zorgen dat het ministerie meer geld krijgt. Hij moet ervoor zorgen dat de politieagenten hun overuurgelden op tijd krijgen en de attributen die nodig zijn ter beschikking worden gesteld. Dat er vervoers-en communicatiemiddelen zijn”, aldus de politicus.

Noersalim stelt gecontact te zijn geworden door ondernemers in het buitenland, waaronder ook Nederland, die graag in Suriname zouden willen investeren. Alleen zijn de mensen bang om in het land te komen.

“Den man e frede fu kon ini a kondre. Vooral als je buitenlander ben, na gewoon den man e dyompo grabu kiri yu. Dat is het beeld dat men heeft. Dat het zo onveilig is dat je niet eens op klaarlichte dag kan lopen en je auto even aan een kant kan parkeren. Het beeld dat je thuis helemaal in je slaapkamer wanneer je slaapt, gekneveld en beroofd wordt. Dan kom je gewoon en zeg je ‘a tafra o draai’. A tafra now draai tap so wan manier toch”, aldus de HVB-topman, die ook vindt dat Justitieminister Kenneth Amoksi de eer aan zichzelf moet houden.