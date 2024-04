Verdachte houdt agent die hem wil aanhouden in wurggreep

De politie in het Westen van Suriname heeft afgelopen donderdag een man aangehouden die zijn ex-vriendin zou hebben mishandeld en vernielingen bij haar woning zou hebben aangericht.

De vrouw verklaarde aan de Surinaamse politie dat zij met familieleden voor vakantie in Nickerie vertoefde en de woning alwaar zij logeerden, hadden gehuurd. Tijdens een wandeling eerder die dag in Nieuw Nickerie kwam zij haar ex-vriend T.C tegen, die haar vervolgens tot bij het gehuurd pand had achtervolgd.

Zij gaf hem te kennen geen relatie meer met hem te willen hebben. T.C. werd hierdoor boos, mishandelde haar en vernielde daarbij ook de handvat van een deur van de huurwoning.

De verdachte kon geruime tijd uit handen van de politie blijven, maar werd op 18 april door het Regio Bijstand Team West (RBTW) in de boeien geslagen. Bij zijn aanhouding ging hij vreselijk tekeer en zag daarbij kans één van de politieambtenaren aan te vallen en hem in een wurggreep te houden meldt de politie.

Het gelukte de wetsdienaren hem met vereende krachten in de boeien te slaan, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau Corantijn.

De verdachte T.C. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.