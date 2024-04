Pakkitow gaat met vakbonden praten: “Ik wil weten waarom ze stil zijn”

De Surinaamse activist en politicus Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet is van plan om binnenkort te gaan praten met de vakbeweging in Suriname. Dit naar aanleiding van de verdere afschaffing van de subsidies op de stroomtarieven.

“Ik wil weten waarom ze stil zijn. Ik wil weten waarom we niks horen van de vakbonden die voor de mensen moeten opkomen. Blijven ze in een systeem waarbij ze maar nationaal dialoog gaan voeren of gaat het nu uiteindelijk zover komen dat ze gaan opkomen voor de belangen van de ambtenaren, burgers en iedereen die in Suriname woont?”, zei Pakkitow in een interview op Culturu TV.

Volgens de activist die bestuurslid is van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), wordt de crisissituatie in het land met de dag erger, waarbij heel wat mensen onder andere niet meer kunnen uitkomen met hun salarissen, winkels overgaan tot permanente sluiting en ondernemers die zich terugtrekken.

Pakkitow vindt het vooral opvallend dat al deze vakbonden tijdens de regeerperiodes van Desi Bouterse (2010 t/m 2020) heel erg actief waren.

“Wat is de reden eigenlijk dat zij zo actief waren tijdens de regeerperiodes van Bouterse. Den man ben actief. En ik kan dat zeggen, omdat ik toen ook tegen dat beleid van de NDP was. En nu ben ik tegen dat beleid van de VHP en ABOP/PL. Dan vraag ik me af waarom ze nu niet zo actief zijn”, aldus de politicus.

Alhoewel hij ‘een triljoen procent’ ervan zeker is dat de huidige regeerders nooit meer aan de macht gaan komen, is hij wel bezorgd over de lening of steun die via het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en andere instanties binnenkomen.

“Hoe gaan we de schulden betalen? Als we nu niet strijden voor de problemen die zich afspelen in Suriname, wanneer dan?”, aldus Pakkitow.