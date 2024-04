Jongeman op TikTok speelt bitcoin investeerder en licht mensen op

De politie in Suriname heeft vrijdag een jongeman aangehouden die via zijn account op TikTok aangaf dat men via hem in bitcoins kon investeren en tweemaal het geïnvesteerde bedrag terug kon krijgen.

Een Surinaamse vrouw reageerde vorige maand op het bericht van deze jongeman genaamd Jason K. Ze besloot op 12 maart voor een bedrag van 30.000 Surinaamse dollars (SRD) te investeren in de aankoop van bitcoins.

Ze stuurde via WhatsApp een bericht op het telefoonnummer dat op de pagina van Jason was aangegeven en kreeg vervolgens via WhatsApp respons van een zekere ‘Derrick’, die later Jason bleek te zijn.

Deze ‘Derrick’ oftewel Jason hield haar voor dat het al laat was om naar het bedrijf te gaan om de bitcoins te kopen en dat zij in ruil daarvoor een Suribet top-up ter waarde van dat bedrag voor hem moest opsturen.

Nadat het bedrag in top-up was overgemaakt, bleek de aangeefster geblokkeerd te zijn. Ze stapte naar de politie en deed aangifte tegen hem.

Er werd een onderzoek op touw gezet waarna bleek dat de Suribet top-up op een account van een dame in Nickerie, waarmee de verdachte vaak contact had, was opgewaardeerd.

Verder is gebleken dat de verdachte in de periode van 06 maart 2024 t/m 09 april 2024 zeker 19 keren Suribet top-up tussen de SRD 6.000,- en SRD 42.000,- op datzelfde Suribet account heeft laten opwaarderen en die ook zijn uitbetaald. Het totaal aan uitbetaald bedrag is SRD 404.000 SRD.

Het vermoeden bestaat dat al deze gelden zijn verkregen door personen die op dezelfde manier als de aangeefster zijn opgelicht.

Jason werd op vrijdag 19 april 2024 door de politie van Santodorp na overleg met het OM aangehouden en in verzekering gesteld ter zake verduistering en oplichting.

Personen die op dezelfde wijze door de verdachte zijn benadeeld oftewel opgelicht, mogen het politiebureau Santodorp aandoen voor het doen van aangifte.