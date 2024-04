Man breekt in bij Chinese winkel en steelt euro’s om schulden te betalen

De politie in Suriname heeft afgelopen week een man aangehouden, die in een Chinese winkel te Gran Santi in het district Sipaliwinini had ingebroken en een groot geldbedrag in euro alsook goud had weggenomen.

Volgens bekomen informatie zou hij op weg zijn naar Albina. De Surinaamse politie wist hem te Albina in een boot aan te houden. Bij het fouilleren werd er 8.755 euro en 5 gram goud op hem aangetroffen.

De verdachte D.H. werd naar het bureau overgebracht ter voorgeleiding voor een Hulpofficier van Justitie. Daar bekende hij de inbraak en diefstal en liet weten dat hij meer geld had weggenomen. Hij zou met een deel zijn schulden hebben betaald en het bedrag dat bij hem werd aangetroffen was het restant.

Bij zijn voorgeleiding werden het geld en goud in beslag genomen ten behoeve van de strafvordering. Na zijn voorgeleiding is de verdachte in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie van Albina is belast met het verdere onderzoek.