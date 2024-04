Ricky Stutgard: “Brunswijk zorgt ervoor dat Suriname een echte wilde jungle wordt”

Ricky Stutgard, universiteitsdocent en voedseltechnoloog, heeft in een interview hard uitgehaald naar het gedrag welk door de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk in de afgelopen jaren is getoond.

“Hij is een slecht voorbeeld voor de jongeren. Hij ziet dat niet in, omdat hij denkt: ‘ik doe wat ik wil. Mi na a baas’. Maar grontapu no ab tifi ma ai beti. We hebben nog nooit zo een slechte vp gehad. Wanneer de vp zegt: ‘a tafra o draai’, dan moet hij ervoor zorgen dat hij zich ook houdt aan de regels. Want hij zorgt ervoor dat Suriname een echte wilde jungle wordt”, zei Stutgard op Culturu TV.

Hij noemt onder andere een geval waarbij Brunswijk vorig jaar een man publiekelijk zijn schoen heeft laten zoenen en daarna ook een vrouw op de knieën heeft laten gaan om te bedelen om zijn vergiffenis. Deze laatste situatie werd nog erger gemaakt toen de vp dit alles met zijn mobiele telefoon filmde en dreigde op sociale media te plaatsen.

“Dit zijn toch ook vormen van vernedering? Het is dezelfde vp die in een helikopter stapt en dollars naar beneden gooit. Dat is onethisch en niet netjes. Dat siert een vp niet. Het is toch steeds dezelfde vp die woeste buien heeft in het parlement en met dreigementen komt? Die man moet begeleid worden, want het hoort niet zo”, aldus de wetenschapper.

Stutgard vindt het ook erg dat terwijl Brunswijk aan de ene kant door president Chan Santokhi belast is met de ordening van de kleinschalige goudsector, hij zelf ook belangen in deze sector heeft en ook nog openlijk pronkt met grote hoeveelheden goud die hij van derden in ontvangst neemt. Het ontvangst nemen van dit goud ziet Stutgard als openlijke corruptie.

“De man komt op video’s op Facebook en de man toont goud dat hij van goudzoekers heeft gekregen. De man zegt ook dat hij het goud gaat gebruiken voor de verkiezingen. Wat hij daar krijgt zijn ‘tjukus’ (steekpenningen). Dat is corruptie. Er is openlijke corruptie en dat mag niet. Maar de vp denkt dat hij alles mag doen. Hij houdt zich aan God noch gebod”, stelt hij.

De voedseltechnoloog vraagt zich af hoe de Surinaamse kiezer op basis van zulke gedragingen ervoor moet kiezen om Brunswijk te maken tot de volgende president van Suriname.

“Hoe kunnen we zo een persoon, die ongrondwettelijke handelingen pleegt, dan maken tot president? Ongrondwettelijk laat hij drie vreemdelingen die zich koning noemen uit Ghana komen om hem te bekronen tot koning van alle zwarten. Het volk moet jouw bekronen. Maar deze man bekroont zichzelf en verwacht dus dat alle zwarten hem gaan accepteren. Terwijl de Surinaamse grondwet geen koningschap kent. Een jaar later heeft hij ook zijn moeder laten bekronen. Die man vertrapt alle wetten en regels. Mensen moeten opkomen en het zeggen, want we creëren een chaos in dit land. Het buitenland zal wel denken dat wij een bananenrepubliek zijn”, aldus Stutgard.

Volgens Stutgard moet Brunswijk ermee rekening houden dat hij zijn macht niet voor altijd zal hebben in Suriname en dat alles een einde heeft. Als voorbeeld noemt hij ex-president Desi Bouterse die als één van de machtigste mannen van Suriname nu moet ‘dokken en rennen’ vanwege zijn veroordeling tot 20 jaar celstraf voor meervoudige moord.

“Dat is hoe het leven je kan begaan. Dus fu plei heri libi bigi fasi, het kan op gegeven moment afgerekend worden”, aldus Stutgard.