‘President terug in Suriname na vruchtbaar bezoek aan China’

De Surinaamse president Santokhi is na een vruchtbaar bezoek aan China, in de middag van zaterdag 20 april 2024 veilig gearriveerd in Suriname. Het staatshoofd kwam op de Johan Adolf Pengel Luchthaven aan met een KLM toestel en werd met militair eerbetoon ontvangen.

De president werd welkom geheten door onder meer de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien en de districtscommissaris van Para, Marlene Joden.

Het staatsbezoek aan China markeert een belangrijke mijlpaal in de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en China. President Santokhi heeft gedurende dit bezoek verschillende hooggeplaatste Chinese functionarissen ontmoet, waaronder president Xi Jinping. Twee van de hoogtepunten van het bezoek waren de ondertekening van bilaterale overeenkomsten en samenwerkingsverbanden tussen Suriname en China en het aftekenen van de schuldherschikking.

Na zijn terugkeer in Suriname kijkt de president terug op een succesvolle reis en is hij optimistisch over de verdere versterking van de banden tussen Suriname en China. De resultaten van het bezoek zullen ongetwijfeld bijdragen aan de verdere ontwikkeling en welvaart van Suriname. Verschillende Chinese bedrijven hebben interesse getoond om te investeren in Suriname.

Met het staatshoofd waren onder andere meegereisd de minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), first lady Melissa Santokhi – Seenacherry en een technische delegatie vanuit het Kabinet van de President. In de komende dagen wordt de samenleving nader ingelicht over de resultaten van dit bezoek.