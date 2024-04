Brunswijk: “We zijn al vier jaren bezig met veiligheid en ik wordt er ook moe van”

“We zijn al vier jaren bezig met veiligheid en ik wordt er ook moe van. Dat er geen gedegen veiligheid is. Dat is onkan”, zei Ronnie Brunswijk, de waarnemend president van Suriname, donderdagavond in De Nationale Assemblee (DNA).

Kort daarvoor had de Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi een presentatie gehouden over de preventieve en repressieve maatregelen om de toenemende criminaliteit in het land te kunnen beheersen. Brunswijk merkte op dat hij er al te lang wordt gesproken over de veiligheidssituatie, terwijl aan de andere kant steeds plannen worden gepresenteerd voor de preventie. Echter is deze preventie nergens in de praktijk terug te zien.

“Elke keer preventie, preventie, maar je ziet geen preventie. Laten we echt met de veiligheidsdiensten praten zodat er echte veiligheid voor het land gecreëerd wordt”, aldus het waarnemend staatshoofd.

Brunswijk vervolgde zijn betoog later in de vergadering en gaf aan dat hij nu wil praten over de uitvoering. “Ik wil nu actie zien! Wel uiteindelijk: plan moet uitgevoerd worden! En het wordt morgen uitgevoerd!”, zei de wnd. president.

Hij is blij dat hij van de verschillende actoren en ministers uiteindelijk de toezegging heeft gehad dat het veiligheidsplan vanaf vrijdag zal worden uitgevoerd. Volgens Brunswijk moeten het een keer ophouden met berovingen en andere criminele praktijken in het land.

“Je gaat niet tot nul kunnen gaan, maar je moet het kunnen beteugelen. Laten we met alle middelen, desnoods gaan we met lege handen, maar we gaan dit moeten bestrijden. En dat gaan we vanaf morgen doen. Vanaf morgen 200 man op straat en dat alle controleposten worden verscherpt. Zodat de criminele zien dat we geen grappen meer maken. Aanpakken! Aanpakken! Aanpakken! We gaan niet meer lachen”, aldus het waarnemend staatshoofd.

Aan de andere kant moeten ouders volgens hem ook met hun kinderen gaan praten, zodat zij het criminele pad niet opgaan.

“Taki nanga yu pikin! Als je je kind verliest, skowtu sutu yu kiri, dan a mama e lasi. Alla brada nanga den sa san e denki fu go roof…vanaf tamara a tafra o drai! De politie gaat heel hard optreden. Laten wij als Surinamers, vooral de ouders, met onze kinderen praten. We weten dat a tranga ini a kondre, maar dat geeft je niet het recht om te gaan roven en andere mensen vast te binden die juist hard werken. Ifi wan man e seki, dan we seki tweemaal”, aldus Brunswijk.