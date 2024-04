Man met vuurwapen en marihuana in bezit aangehouden

De politie in Suriname heeft gisteravond tijdens operatie Zero Tolerance deze 29-jarige man aangehouden op een locatie in het ressort van Latour.

Bij de verdachte Lewis T. is een illegaal vuurwapen met patronenhouder aangetroffen. Ook had hij een hoeveelheid aan marihuana verpakt ziplock zakjes en een geldbedrag in Surinaamse dollars bij zich.

Lewis die in de avond van vrijdag 12 april 2024 door een gemengd team bestaande uit leden van Directeur Operaties KPS (DOKPS) en de Stootgroep Oost werd aangehouden, is daarna ter voorgeleiding overgedragen aan de politie van Latour.

De bovengenoemde spullen die hij bij zich had, zijn in beslag genomen.