Amoksi: “Zichtbaarheid politie zal worden verhoogd met ruim 200 rekruten”

“De strafbare feiten die momenteel in het oog springen zijn: berovingen, overvallen en inbraken met geweld waarbij meestal een vuurwapen aan te pas komt”, aldus minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname donderdagmiddag in De Nationale Assemblee (DNA).

De bewindsman verwees naar de Operatie Zero Tolerance welke momenteel in uitvoering is. Hierbij zijn alle korpsen in verhoogde staat van paraatheid, terwijl alle interventie eenheden en regio’s in stelling zijn gebracht.

De zichtbaarheid van de Surinaamse politie zal worden vergroot met ruim 200 rekruten van de laatste lichting. Hij gelooft erin dat dit een grote impact zal hebben in het verbeteren van de veiligheid. Verder zal er ook spoedig actie moeten worden ondernomen in de voorziening van logistiek om de mobiliteit van de politie en andere veiligheidsorganisaties stabiel te maken.

“Criminelen maken bij hun acties gebruik van uitkijkposten of van de wetenschap dat het wagenpark van de politie heel verzwakt is”, zei de minister. Ook de intelligence afdelingen van het Korps Politie Suriname (KPS) worden doorgelicht en gereorganiseerd, terwijl criminele bendes in kaart worden gebracht.

Volgens de bewindsman is het alom bekend dat plegers van ernstige misdrijven zich na hun daad schuil houden in het binnenland. Deze verdachten zullen opgespoord en aangehouden worden. Recent zijn aantal vuurwapens en munitie tijdens veiligheidsoperaties in beslag genomen. In de grensgebieden heeft het land volgens Amoksi te maken met het mislopen van staatsinkomsten vanwege grootschalige smokkelpraktijken en andere vormen van grensoverschrijdende misdaad, zoals drugssmokkel.

Deze illegale praktijken vormen een voedingsbodem voor de harde criminaliteit, maar tegelijkertijd heeft het een negatieve impact op de nationale en regionale veiligheid. De illegaliteit in de grensgebieden zal daarom ook aangepakt worden middels interventies te land en water in samenwerking met andere veiligheidsdiensten.

Volgens Amoksi worden aan de hand van beschikbare middelen en mankracht veiligheidsplannen opgemaakt en uitgevoerd. Indien nodig worden gedurende de uitvoering van deze veiligheidsplannen de nodige aanpassingen gepleegd. Aan de ene kant wordt er preventief opgetreden met het onder andere zichtbaar maken van de politie, het opvoeren van algehele veiligheidscontroles (roadblocks), actievere inzet en aansturing van buurtmanagers, verhoging van de opvallende voet, fiets, motorfiets en rijdend surveillance in alle regio’s, actievere inzet van de bikers unit van het KPS in de binnenstad voor ordehandhaving, samenwerking met buurtorganisaties en buurtbeveiligingsbedrijven in alle regio’s, opvoeren van verkeerscontroles door de basispolitie, betere afstemming tussen de command center en de eenheden op het veld op het gebied van early warning en het geven van contra-berichten bij geconstateerde ongeregeldheden.

Verder zal de informatiestroom naar de samenleving voor wat betreft opgehelderde zaken en ingerekende verdachten worden opgevoerd. “Het bijstellen van surveillanceplannen van de regio’s op basis van het plaatselijk criminaliteitsbeeld en het motiveren van de leidinggevenden en medewerkers om de zichtbaarheid van de politie te verhogen. Overleg tussen de dc’s en regiocommandanten, controle op winkelsluitingstijden en het verwijderen van personen die zich doelloos ophouden in de nabijheid van winkels, panden en publieke omgevingen. Intensivering van de voorlichting aan de gemeenschap over uiteenlopende vraagstukken en onderwerpen. In het bijzonder de doelgroepen: jeugdigen, scholieren, ouders en verzorgers”, aldus de minister.

Aan de andere kant worden er ook repressieve maatregelen gehanteerd. Deze zullen worden toegespitst om dadergroepen in beeld te brengen middels analyse en dadergerichte opsporing. Verder ook met de uitvoering van landelijke veiligheidsoperaties, het verhogen van onopvallende surveillance door de interventie-eenheden, opvoeren van gemengde operaties in al de districten, in het bijzonder Paramaribo en Wanica. Verder het in kaart brengen van criminele haarden en gerichte opsporingsacties uitvoeren ter aanhouding van gezochte verdachten, nauwere samenwerking tussen de inlichtingendiensten, actievere controle op de rivieren en actievere vreemdelingencontrole in het opvoeren van de controle bij de controleposten te Stolkertsijver, Burnside en Klaaskreek.

De inlichtingendiensten zullen specifiek werken aan het in kaart brengen van criminele haarden en criminele organisaties. Daarnaast zal informatie worden uitgewisseld met de interventie-eenheden op hulpofficier niveau.