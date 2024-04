Geniet van de zomer: zo beleef jij de perfecte Surinaamse BBQ

Er is niks leuker en lekkerder dan in de zomer met het mooie weer te genieten van een lekkere BBQ. In Suriname kom je tegenwoordig in elke buurt wel een barbecuekraam tegen. De Surinaamse barbecue is een echte mix van verschillende culturen. Zo gebruiken ze de traditionele Creoolse marinade, maar serveren ze het vlees ook vaak met een mix van sojasaus en pindasambal. Barbecuekip is daarbij het populairste gerecht. Haal de barbecue dus snel tevoorschijn en ga lekker aan de slag. In deze blog geven we vier tips voor de ideale BBQ, inclusief wat Surinaamse gerechten voor extra smaak.

Kies de juiste BBQ

Mocht je nu nog geen BBQ in huis hebben dan is de eerste stap uiteraard het uitzoeken van een geschikte BBQ die echt bij jouw wensen en behoeften past. Zo kun je ook kiezen om je BBQ set uit te breiden met een bbq meubel. Dit is een meubel waar de barbecue precies in past. Hierdoor kun je naast de BBQ lekker snijden en dingen neerleggen, zonder gedoe te hebben dat er iets bijna op de grond valt. Ook ziet het er super professioneel uit. Bij het uitkiezen van de bbq moet je kijken naar je voorkeur wat betreft houtskool, gas of elektriciteit. Elk type heeft natuurlijk zijn eigen voor- en nadelen dus het is verstandig goed onderzoek te doen. Zo heeft een houtskoolbarbecue de lekkere rokerige smaak, maar duurt het wel langer voordat de kolen heet zijn. Een gasbarbecue is zo opgewarmd, heeft wat minder die smaak, maar is wel weer makkelijk schoon te maken.

Bereid de barbecue goed voor met de juiste accessoires

Wanneer je een mooie en fijne BBQ hebt uitgekozen is het tijd voor de volgende stap. Je moet natuurlijk goed voorbereid zijn met de juiste accessoires om de perfecte barbecue te kunnen neerzetten voor familie en vrienden. Handige tools zijn nijptangen, om het vlees te draaien, spatels om te checken, kwasten om de BBQ in te vetten en een thermometer is ook sterk aan te raden wanneer je grotere stukken vlees wil bereiden. Op deze manier kun je makkelijk meten of het vlees al gaar is. Een tip is ook om goede kwaliteit houtskool of gas aan te schaffen zodat alles gelijkmatig opwarmt en dus goed bakt.

Experimenteer volop met recepten en ingrediënten

Het barbecueën draait natuurlijk om het gezellig samenkomen van familie en vrienden, maar ook om de lekkerste recepten uit te proberen. Hieronder staan een aantal lekkere gerechten met Surinaamse invloeden voor heerlijke kruidige gerechten op de BBQ. Surinaamse BBQ-gerechten zijn rijk aan smaak en aroma, dankzij de unieke kruiden en specerijen die worden gebruikt in de Surinaamse keuken. Hier zijn enkele heerlijke Surinaamse gerechten die perfect zijn voor op de BBQ:

Saté

Een goed stokje saté mag absoluut niet ontbreken bij de Surinaamse BBQ. Rijg stukjes mals vlees, zoals kip, rund of varken op een stokje en marineer deze in een mengsel van ketjap, knoflook, ui en kruiden. Gril deze op de BBQ tot ze lekker sappig en mals zijn.

Gegrilde kippenpootjes

Een klassieker op de BBQ zijn natuurlijk gegrilde kippenpootjes. Marineer de pootjes in een pittige mix van kerrie, knoflook, gember, tijm en andere kruiden naar voorkeur. Gril ze op de BBQ tot ze een knapperig velletje hebben.

Verse gekruide visfilets

Kies eens voor een lekker pittig visje op de bbq. Marineer verse visfilets, of hele visjes, in een mengsel van citroensap, chilipepers, knoflook en peper en zout. Laat ze lekker lang marineren en gril ze op de BBQ totdat ze mals zijn. Populaire vis voor op de BBQ zijn makreel, zalm en tilapia.

Stel veiligheid altijd voorop

Natuurlijk is barbecueën ontzettend leuk, maar er gebeuren ook nog veel ongelukken. Zorg er dus altijd voor dat je veiligheid voorop stelt. Zet de BBQ op een stabiele ondergrond en zorg dat er geen brandbare materialen in de buurt zijn. Draag handschoenen en zorg dat kinderen op een veilige afstand blijven. Eet smakelijk!