Drie mulo-leerlingen opgesloten voor vechtpartij

De politie van Mariënburg heeft op vrijdag 12 april drie leerlingen van mulo Ellen aangehouden en in verzekering gesteld voor zware mishandeling. Het gaat om de jongens K.A. (14), M.C. (14) en B.G. (15).

Op donderdag 28 maart deed R.R (16) aangifte van openlijke geweldpleging, mishandeling, poging zware mishandeling en zware mishandeling tegen de drie leerlingen.

Het slachtoffer verklaarde dat hij door één van de jongens van achter werd gegrepen, door een ander in een wurggreep werd gehouden en de derde hem drie vuistslagen had toegebracht aan het gelaat, waaronder één ter hoogte van zijn linkeroog, dat gezwollen was.

De verdachten werden door de politie van Mariënburg opgespoord en aangehouden op verschillende adressen in het ressort. Zij werden overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding aan een hulpofficier van Justitie.

Het drietal werd na afstemming met een officier van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.