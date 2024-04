Politie zoekt Nigeriaan in zaak cocaïne in auto-onderdelen

De politie is op zoek naar deze 58-jarige Nigeriaan Godwiin Ejike in de zaak waarbij er donderdag ongeveer 50 kilogram cocaïne werd ontdekt tussen auto-onderdelen in een container op de hoek van de Uraniumstraat en Hindilaan in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat de Nigeriaan is aangemerkt als hoofdverdachte in de zaak. Hij zag donderdag bij de inval van de autoriteiten weg te vluchten van de plaats.

Volgens de politie zaten de drugs verstopt in 140 pakken tussen auto-onderdelen en wel in gearboxen en vliegwielen en waren op het voormeld adres opgeslagen om verscheept te worden via Nigeria naar Hong Kong.

De douaneambtenaar die ter plaatse was voor de lading vroeg om assistentie van de Hondenbrigade, aangezien het bevreemding opwekte.

De speurhonden sloegen aan, waarna de Narcotica Brigade werd ingeschakeld. Nadat de gearboxen als ook de vliegwielen werden geopend, werd het verderfelijke spul aangetroffen.

De 35-jarige Jino J. werd donderdag ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. Hij werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie heeft vrijdagavond een opsporingsbericht gepubliceerd om uit te kijken naar de Nigeriaan. Zijn opgegeven woonadres is Drovestraat nummer 13 te Paramaribo.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Narcotica Brigade op het telefoonnummer 404866 en 404747, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.