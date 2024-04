140 pakken cocaïne onderschept te Flora; ondernemer aangehouden

De Surinaamse politie heeft donderdagavond bevestigd dat er op een adres op de hoek van de Uraniumstraat en de Hindilaan in het ressort Flora, een grote partij cocaïne is onderschept.

Volgens het Korps Politie Suriname gaat het tot nog toe om 140 pakken cocaïne. De drugs waren verstopt in verschillende auto-onderdelen waaronder gearboxen en vliegwielen.

De inval werd gepleegd door de Narcoticabrigade in samenwerking met de Narcotics Intelligence Unit (NIU), de douane recherche en het Arrestatie-Team.

Het onderzoek is in volle gang en is er één verdachte tijdens deze actie aangehouden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een ondernemer.

De verdachte is ter voorgeleiding bij een Hulp Officier van Justitie overgebracht naar het politiebureau.