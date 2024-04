Doodgeschoten roofverdachte sloeg eerder winkelier dood bij overval

De roofverdachte die afgelopen zondag in Suriname tijdens een politie achtervolging door een politiekogel werd gedood, is de 32-jarige Urfill Vroom. Hij zat 11,5 jaar vast vanwege eerdere berovingen waarbij hij ook een winkelier doodsloeg. Gedurende zijn detentie werd hij psychologisch begeleid.

Urfill was één van de drie mannen die zondagavond 8 april een gewapende roofoverval pleegden, bij een Suirbetshop op de hoek van de Kalidien- en Nieuw Weergevondenweg.

Tijdens de beroving in de bettingshop werden intimidatie schoten gelost. De aanwezige klanten werden ook onder schot gehouden en van hun bezittingen beroofd. Na de beroving vluchtten de mannen in de Khesarweg richting Kweeklustweg, waar ze door een vierde verdachte in een blauw voertuig werden opgewacht.

Leden van de Surveillance regio Midden en het Regio Bijstand Team Midden die in de directe omgeving waren, werden door omstanders over de beroving in de bettingshop geattendeerd waarop ze gelijk inspeelde.

Bij het zien van de politie hebben de verdachten het vuur geopend op de politie. De politie schoot terug waarbij Urfill in zijn rug werd geraakt en 375 meter verder van de bettingshop neerzeeg in de Kweeklustweg ter hoogte van pand 130.

Volgens ooggetuigen zijn de andere verdachten in verschillende richting opgerend terwijl het blauw gelakt voertuig met een snelheid weg reed en zijn kompanen achterliet.

Tijdens het forensische onderzoek ter plaatse is er een vuistvuurwapen inclusief patroonhouder en een gestolen ketting op Urfill aangetroffen en in beslag genomen. Ook zijn er hulzen vermoedelijk afkomstig uit de vuistvuurwapens van de verdachten aan de Khesarweg aangetroffen en in beslag genomen.

Urfill is een oude-bekende van de Surinaamse politie en werd in 2012 voor roofmoord veroordeeld tot 11 jaren en 6 maanden celstraf. Tijdens een beroving bij een winkel bracht Urfill de winkelier een slag met een hammer op het hoofd toen, waarna de man kwam te overlijden.

Ongeveer een maand terug werd hij wederom in verzekering gesteld ter zake vernieling en bedreiging. De aangifte werd ingetrokken waarna hij in vrijheid werd gesteld.

De zaak is inmiddels overdragen aan kapitale delicten die het onderzoek verder zal verrichten. Aan de aanhouding van de overige verdachten wordt hard gewerkt.