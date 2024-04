Amoksi: “Kleine unit van 6 megawatt uitgevallen; geen significant effect op energievoorziening”

Kenneth Amoksi, minister ad-interim van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname, deelde donderdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) mee dat een machine van Staatsolie, een kleine unit van 6 megawatt die belast is met stroomopwekking, is uitgevallen.

“Er is aangegeven dat inderdaad een kleine unit van 6 megawatt is uitgevallen, maar dat het geen significante impact zal hebben op de energievoorziening”, zei de bewindsman.

Het was NDP-fractieleider Rabin Parmessar die deze kwestie naar voren bracht en naar duidelijkheid hieromtrent vroeg. Hij deelde mee de informatie te hebben gehad dat deze CAT-machine uitelkaar gespat is.

“Want als dat gebeurd is, hebben we nog een uitdaging binnen de stroomvoorziening”, zei Parmessar.

Amoksi stelde het college gerust de informatie te hebben opgevraagd van de autoriteiten die dit zouden kunnen weten. Hij merkte op dat de energiesector belangrijk en cruciaal is voor alles wat er in het land wordt gedaan.