OM kan geen bewijs leveren dat het om drugs gaat; rechter spreekt verdachten vrij

Kantonrechter Lydia Ravenberg heeft donderdag verscheidene personen die verdacht worden van overtreding van de Wet Verdovende Middelen vrijgesproken en onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft in deze zaken maandenlang verzuimd om de vereiste scheikundige rapporten te overleggen.

Reeds geruime tijd, bijkans langer dan een jaar, zijn er geen chemicaliën beschikbaar om de verplichte testen uit te voeren en de scheikundige rapportage op te stellen. Volgens de wet mag de rechter het bewijs dat het inderdaad om drugs gaat, slechts halen uit het scheikundig rapport van de gouvernements scheikundige.

Omdat de chemicaliën ontbreken kan de gouvernements scheikundige de testen niet uitvoeren. Hierdoor worden de rechtszaken steeds uitgesteld, in afwachting van de scheikundige rapportages.



De rechter heeft de knoop nu doorgehakt en in vrijwel alle zaken de verdachten vrijgesproken en hun onmiddellijke invrijheidstelling gelast. Het OM heeft steeds getracht deze omissie weg te maken middels overlegging van een arrest van de Hoge Raad, maar de rechter veegde dat arrest van de tafel.

Ze gaf aan dat de omstandigheden welke in het betreffende arrest voorkomen, verschillen van die in de zaak van de verdachten. De rechter overwoog in alle zaken dat het OM er niet in is geslaagd het wettig en overtuigend bewijs te leveren dat het inderdaad om drugs gaat.

De door het Surinaamse OM voorgestelde straffen varieerden van drie tot vijf jaar. De rechter heeft de zaken steeds uitgesteld, in afwachting op de scheikundige rapporten. Aangezien deze rapportage uitbleef heeft de rechter besloten niet langer te wachten en vandaag vonnis te wijzen, in het voordeel van de verdachten.

Met de integrale vrijspraak kwamen alle verdachten vandaag op vrije voeten.