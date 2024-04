Politie treft drugs aan op adres in Paramaribo

De politie in Suriname is op een adres in Paramaribo vermoedelijk gestuit op een hoeveelheid drugs. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verderfelijke spul in auto-onderdelen zou zijn aangetroffen.

In verband hiermee zijn momenteel verschillende eenheden van de Surinaamse politie op het adres bezig met het onderzoek.

Het is vooralsnog onduidelijk of er aanhoudingen zijn gepleegd. Zodra er updates beschikbaar zijn zal het bericht worden aangepast.