President Santokhi met militair eerbetoon ontvangen in Chinese hoofdstad Beijing

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi is aan het hoofd van een presidentiële delegatie aangekomen in de Chinese hoofdstad Beijing. Bij aankomst werd het staatshoofd verwelkomd met militair eerbetoon (foto).

Santokhi legt op uitnodiging van de Chinese regering een staatsbezoek af aan het land.

De president, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en delegatie arriveerden met een commerciële vlucht op het Beijing Capital International Airport in Beijing. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), was reeds een dag eerder in Beijing aangekomen.

De regeringsleider werd op het vliegveld opgewacht door een delegatie onder leiding van de Chinese vice-minister van Buitenlandse Zaken tevens Directeur Informatie, Hu Chunying. De Surinaamse ambassadeur in China, Pick Fung-Ho Chong en de Chinese Ambassadeur voor Suriname, Han Jin waren samen met diverse functionarissen van de Chinese regering en de Surinaamse ambassade in Beijing, ook aanwezig.

De president begon zijn programma van activiteiten zo goed als onmiddellijk met gesprekken met onze ambassadeur in China, de Honorair Counsel van Suriname in China en een bezoek aan het museum van de Communistische Partij van China.

Hierna heeft de president de CEO en voorzitter van Zijin ontvangen om lopende zaken met betrekking tot het goudbedrijf te bespreken, inclusief enkele zorgpunten die recentelijk veel aandacht en middelen vergen. De CEO van Zijin heeft aangegeven tevreden te zijn met de activiteiten en resultaten van Zijin Suriname, en kijkt uit naar uitbreidingsmogelijkheden.

President Santokhi en delegatie hebben in de vooravond in Beijing en omgeving studerende Surinaamse studenten ontvangen en met hun van gedachten gewisseld over het studeren in China. Vervolgens heeft de president de uit Suriname meegekomen bedrijfsleven delegatie toegesproken.

Morgen zal de hele dag besteed worden aan het formele programma in verband met het staatsbezoek, bestaande uit formele gesprekken met het leiderschap in China, w.o. de premier van China, de president van China en de voorzitter van het politieke orgaan van de CPC.