Bejaarde man tijdens harken beroofd van halsketting

De 77-jarige F.D. is woensdag op klaarlichte aan de Claudiastraat in Suriname beroofd van zijn halsketting.



Vernomen wordt dat hij bezig was het erf te harken toen twee mannen op een bromfiets aan kwamen rijden.



Volgens het slachtoffer is één van de rovers van de bromfiets afgestapt. Hij sprong vervolgens over de schutting en heeft de halsketting van de harkende bejaarde man weggerukt.



Na de daad is de verdachte achterop de gereedstaande bromfiets gesprongen, waarna ze wegreden richting de Agillalaan. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Hij heeft niet gezien of de verdachte gewapend was.



De politie van Uitvlugt was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.