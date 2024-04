‘Suriname loopt risico in diep gat te vallen als IMF-programma uitgewerkt is’

Econoom Jim Bousaid vreest dat wanneer het IMF-programma volgend jaar is uitgewerkt het land in een diep gat zal vallen. Dat zei de oud-directeur van de Hakrinbank in een radio-interview met RadiotamaraONE.

“Het IMF-programma is een tijdelijk programma om Suriname te helpen uit de crisis te komen en het eindigt eigenlijk over een jaar. Vanwege het politiek klimaat, de complexiteit en de consequenties van de maatregelen voorzie ik een spanningsveld; het risico dat we de komende reviews realiseren, dat dat steeds kleiner wordt. Het betekent dat in de tussentijd je jouw institutionele capaciteit moet opbouwen. Want het IMF geeft technische adviezen en geeft ook begrotingssteun. De Wereldbank en IDB geven projectsteun.

Als het programma eindigt over maximaal een jaar, moet jij dan de institutionele capaciteit hebben opgebouwd om het zelf te kunnen doen. Wat ik helaas constateer is dat wij aan het slapen zijn hier en dat die institutionele capaciteit niet wordt opgebouwd. Waardoor mijn grote angst is dat als het IMF-programma is uitgewerkt, dat we in een diep gat vallen”, aldus Bousaid.

Volgens Bousaid is het daarom belangrijk dat er een brede inzet is van alle deskundigen in Suriname. Helaas is de intelligentsia in Suriname op dit moment diep gefrustreerd en bezorgd over de toekomst van het land.

“Ze worden niet erbij betrokken ondanks een heleboel lip service. En als je een beetje kritisch bent, dan wordt je echt als een schoft of als een hond buiten spel gezet. En dat is geen recept om een land tot ontwikkeling te brengen”.

Het feit dat de politieke campagnes in het land al zijn gestart, leidt al tot een toenemende polarisatie tussen en binnen partijen. Hierdoor krijgen personen die kritisch zijn het steeds moeilijker in Suriname, terwijl alleen ‘mensen die politiek correct zijn’ betrokken blijven.

“En dat is gevaarlijk, want dat is een te kleine basis om de institutionele capaciteit op te bouwen. Zodat we na het IMF-programma op een goede, stevige manier verder kunnen gaan. Het is jouw verantwoordelijkheid om die institutionele capaciteit op te bouwen. Binnen het IMF is vaker hierop gehamerd”, aldus Bousaid.