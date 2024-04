Onderneemster in slaap overvallen door indringer met mes

Een onderneemster die in diepe rust verkeerde, is in de nacht van dinsdag op woensdag 10 april onaangenaam verrast door een man in haar slaapkamer. Dit gebeurde aan de Verlengde Frederikshoopweg in Suriname.



Rond 03.00u schrok ze wakker en zag de man in haar slaapkamer gewapend met een mes. Onder bedreiging van het mes maakte de dader 5.000 Surinaamse dollars (SRD), gouden sieraden, een mobiele telefoon en haar autosleutel buit.

Na de daad is hij uit het huis weggerend. De politie van Santodorp was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Daaruit is gebleken dat de indringer het huis via de voordeur wist binnen komen, door middel van braak.

Van de brutale rover ontbreekt nog elk spoor.