Gezin in slaap overvallen door rovers

In het politieressort Santo Boma is een gezin in de nacht van dinsdag op woensdag 10 april, in hun woning beroofd door vier gewapende mannen. Tijdens de roofoverval aan de Santopolderweg in Suriname, werd de man des huizes mishandeld waardoor hij gewond raakte.

Het slachtoffer was samen met zijn vrouw en twee kinderen rond 02.30u in diepe rust, toen zij door de mannen werden verrast. De verdachten wisten de woning te betreden door het traliewerk te forceren.

Eenmaal binnen maakten zijn een groot geldbedrag in Surinaamse dollars, sieraden en mobiele telefoons buit. Na de beroving vluchtten de mannen in de auto van het slachtoffer weg. Het gaat om een wit gelakt voertuig van het merk Funcargo.

De politie van Santodorp kreeg de melding van de beroving en ging ter plaatse voor onderzoek. De man des huizes klaagde van pijn en werd met een visum naar het ziekenhuis verwezen voor verdere medische hulp.

Van de verdachten onbreekt nog elk spoor. De politie van Santoboma heeft de zaak in verder onderzoek.