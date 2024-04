Stijging in het aantal vrouwelijke zzp’ers

Het aantal zelfstandigen is in de afgelopen 10 jaar met 85% gestegen. Ook het aantal vrouwelijke ondernemers is gestegen en voornamelijk in de gezondheidszorg. Dit aantal steeg namelijk van 65.000 in 2024 naar 150.000 in 2024. Van alle startende zzp’ers die niet in Nederland zijn geboren, bestaat 7% uit Surinamers. Daarnaast groeit ook het aantal vrouwelijke zelfstandigen die werken in de zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld als advocaat of communicatieadviseur.

Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers

Er wordt soms nog steeds gedacht dat vrouwelijke ondernemers vooral te vinden zijn in de welzijnsbranche, maar deze statistieken bewijzen dat dit anders zit. Volgens de Kamer van Koophandel is het aantal vrouwelijke zzp’ers zelfs sterker gegroeid dan het aantal mannelijke zelfstandigen. Tussen 2014 en 2024 zag de Kamer van Koophandel een groei van +101% vrouwelijke zelfstandigen tegenover +77% mannelijke zzp’ers. Ondanks dat het mannelijke aandeel binnen alle zzp’ers met 61% groter blijft, is er wel een aanmerkelijke trend te zien waarin vrouwen sinds de laatste 10 jaar vaker ondernemen. Door deze stijging zijn er ook steeds meer start-ups die hier op inspelen door ambitieuze ondernemers te helpen naar succes, zoals www.the-underdog.nl. Ondanks dat er in deze 10 jaar een sterke stijging te zien was in het aantal vrouwen in de zakelijke dienstverlening, blijft dit aantal in de persoonlijke dienstverlening nog steeds het hoogst. Denk daarbij aan kappers of schoonheidsspecialisten.

Vrouwelijke zelfstandigen in de land- en tuinbouw

Ook het aantal vrouwelijke zzp’ers in de land- en tuinbouw is gestegen. Tussen 2014 en 2024 is dit aantal gestegen van 8% naar 17%. Deze stijging zou kunnen komen doordat vrouwen van nature meer houden van de verbinding met de natuur. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam blijkt dat vrouwelijke ondernemers in de agrofoodsector vaak een frisse blik brengen. Hierdoor ontstaan er innovatieve ideeën met hart voor een duurzame toekomst. Ook bleek uit een onderzoek van Nieuwe Oogst dat er meer vrouwelijke bedrijfsleiders actief zijn in de land- en tuinbouw. Zo zijn vrouwen een essentiële factor geworden voor de toekomst van de land- en tuinbouw.

Reden van de toename in het aantal zzp’ers

Ondanks dat er elk jaar tussen 2014 en 2024 een stijging te zien was in het aantal zelfstandigen, kwamen de meeste nieuwe ondernemers tussen 2021 en 2022. Hierdoor zou je kunnen stellen dat er een relatie is tussen deze groei en de corona crisis. Echter, is dit niet met zekerheid te zeggen. Er zijn namelijk ook juist veel zelfstandigen die lastig aan klanten kwamen door de corona crisis. Josette Dijkhuizen, ondernemer, bijzonder hoogleraar en Kroonlid Sociaal-Economische Raad gaf aan dat de keuze om verder te gaan als zzp’er kan liggen aan de flexibiliteit die daarbij komt kijken.

Flexwerkplekken zijn in trek

Door het stijgende aantal zzp’ers groeit ook het aantal verschillende locaties waar je kan flexwerken. Flexwerkplekken bieden ondernemers een kantoor die ze kunnen delen met andere zelfstandigen. Deze locaties zijn vaak inspirerend en stijlvol ingericht. Ondernemers kunnen hierdoor ook hun netwerk uitbreiden. Op het moment zijn er in Nederland meer dan 650 van dit soort kantoren. Ook buiten de randstad vind je nu steeds meer flexwerkplekken. In de branche grafische vormgeving is het aantal nieuwe zzp’ers tussen 2014 en 2024 ook gestegen. Deze branche staat zelfs in de top 10 branches met nieuwe zelfstandigen. Voor ondernemers met veel werk achter een laptop of pc, zijn deze gedeelde werkplekken handig. Wie weet wat deze opkomende manier van werken voor de toekomst zal betekenen.