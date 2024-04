Pets Gajadien: “Bennie Miranda door VHP betaald om kritiek te leveren op ABOP en Brunswijk”

Voormalig die-hard VHP’er Jairadj ‘Pets’ Gajadien die nu bij de ABOP actief is als veldadviseur van voorzitter Ronnie Brunswijk, vindt het niet correct dat criticus Bennie Miranda zijn recente mishandeling schuift in de richting van de ABOP.

Voorzitter Brunswijk zou juist steeds zijn achterban hebben voorgehouden om Miranda met rust te laten. Hij stelt dat de dader(s) daarom evengoed ook uit het kamp van de NDP of VHP kon(den) zijn geweest.

Maar, stelt Pets, Miranda zou zijn kritiek steeds op de geelzwarte partij richten omdat hij daarvoor betaald wordt door de VHP.

“Alla sani fu a man na ABOP. Unu sabi kba dati sma e pai a man. Na den man fu VHP e pai man. Den man e pai a man fu kon meki bari en nyan soso ABOP”, zei Pets in het programma Bakana Tori.

Hij stelt dat Miranda zogenaamd bij de BEP is aangesloten, maar in werkelijkheid door de VHP wordt geïnstrueerd. Dat zal volgens hem duidelijker blijken naarmate wij dichterbij de verkiezingen van 2025 komen. Pets daagt Miranda uit om al deze beweringen tegen te spreken en hem voor de rechter te slepen.

De ABOP’er voert aan dat hij tot nu toe verschillende video’s op de Facebook-pagina van Miranda heeft gevolgd en geen enkele keer heeft gemerkt dat er ‘uitgescholden wordt’ richting president Chan Santokhi en andere VHP’ers.

“Zit ABOP alleen in de regering? Na ABOP wan e draai a kondre? Zodra hij wakker wordt is het alleen maar ABOP en Bravo. Hij heeft niets anders te doen. Dus we weten wie hij is en wie hem betaald. Unu sabi precies suma fu VHP e pai a man. En te a man kisi en moni dan e gersi tak a man no man teri, a man e law”, aldus veldadviseur Pets.

Pets benadrukt dat de personen die Miranda hebben mishandeld in principe niet strafrechtelijk vervolgd zouden moeten worden, omdat Miranda zelf deze mensen heeft uitgedaagd door de denigrerende uitspraken die hij dagelijks doet op sociale media en de manier hoe hij stelt dat hij zichzelf middels verschillende gevechtstechnieken kan verdedigen.

“Dan a man na zwarte bander, taekwondo, karate, elleboogman. Dan vraag ik mezelf af waar zijn elleboog op dat moment was. Waar was zijn zwarte band? Het kan dat hij van achteren is geslagen, maar als je gangster voor eenieder speelt, dan moet je je vijand niet onderschatten. Je moet respect hebben voor je vijand”, aldus Pets, die vindt dat Miranda voor zijn gedrag per direct uit het land zou moeten worden gezet.