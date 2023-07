Pets Gajadien: “Als ABOP eruit stapt, geef ik Santokhi drie dagen”

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) maakt volgens ondernemer Jairadj ‘Pets’ Gajadien van Pets Promotion geen enkele kans op een tweede regeertermijn na 2025. “VHP met Santokhi is afgeschreven”, zei de ondernemer in een interview op Stanvaste radio.

Naar zeggen van Gajadien is VHP-voorzitter tevens president Chan Santokhi al uitgespeeld. De enige mogelijke optie om de oranjepartij alsnog te kunnen redden van verdere ondergang, is om Santokhi te vervangen met een nieuwe leider, meent Gajadien.

“Dankzij ABOP den man disi n’e bos ete. De dag waarop ABOP eruit stapt, geef ik deze man drie dagen. Dan kan hij al zijn veiligheidsdiensten parkeren, want hij gaat het volk niet meer kunnen tegenhouden”, aldus de ondernemer die jarenlang de VHP heeft gesteund.

Gajadien, nu veldadviseur van vicepresident Ronnie Brunswijk, stelt dat Santokhi een goede prater en babbelaar is. “Die man is een prater en hij kan veel babbelen. Ik weet niet of hij een 10 op school kreeg voor het babbelen. Het is gewoon niet haalbaar met deze president, want deze man heeft scholing nodig. Deze man is geschoold in Appeldoorn. Hij is dus goed in het opsluiten van mensen en het onderzoeken in politiezaken. Hij is dus niet goed als president. Ik had zelf veel hoop in hem, want ik was één van zijn grootste fans. Elke keer zei hij dat diaspora met kapitaal zou komen, maar neks no kon”, aldus de ondernemer.

Wat volgens de ondernemer heel erg storend is, is dat er verkeerde prioriteiten wordt gesteld. Zo wordt er een strijd gevoerd om een brug over de Corantijnrivier te bouwen naar Guyana, terwijl er geen geld is voor districtscommissarissen die vanuit de ABOP afkomstig zijn. Ook worden basisgoederen en medicijnen in Suriname met de dag onbetaalbaar. Hij meent dat bruggen pas gebouwd moeten worden wanneer de economie van het land goed draait.

“Alla sey pe y’e go, alla sma skeer. Het lijkt alsof iets dood is in het land. Die man vecht om een brug te bouwen naar Guyana. Fu san? Heb je geld? Ik weet niet of hij zijn naam of die van Melissa wil zetten op die brug. Melissabrug? Net als hoe Wijdebosch het deed bij die brug van hem”, aldus Gajadien.

Volgens raming van het ingenieursbureau WPS Caribbean zullen de totale kosten voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier ruim 611 miljoen Amerikaanse dollar bedragen.