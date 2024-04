Manager ontvoerd bij gewapende roofoverval op pension

Vier criminelen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag 10 april een gewapende roofoverval gepleegd op een pension aan de Magentaweg in Suriname.



Daarbij werd de 38-jarige manager van de plaats tegen zijn wil in, in zijn eigen voertuig meegenomen door de daders.

In de Goedezorgweg zijn de verdachten uit het voertuig van het slachtoffer gestapt en namen de benen. De ontvoerde man werd in het voertuig achtergelaten, waarna hij politiebureau Santodorp aandeed.

De slachtoffers hebben geen letsel opgelopen en gaven aan dat de overvallers gemaskerd waren en dat een gewapend was met een jachtgeweer met ingekorte loop.

De buit betreft 250.000 Surinaamse dollars (SRD) van het bedrijf, mobiele telefoons en sieraden van de manager en twee interieurverzorgsters.



Politie-eenheden van De Nieuwe Grond en Santodorp waren ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.