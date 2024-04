Onderschepte cocaïne zou via Nigeria naar Hong Kong verscheept worden

De partij drugs die op donderdag 11 april op een adres in het ressort Flora is onderschept, heeft een totaal gewicht van ongeveer 50 kilogram. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Eerder liet de Surinaamse politie weten dat het om 140 pakken cocaïne ging. De drugs zaten verstopt in auto-onderdelen en wel in gearboxen en vliegwielen en waren op dat adres opgeslagen om verscheept te worden via Nigeria naar Hong Kong.

De douane ambtenaar die ter plaatse was voor de lading vroeg om assistentie van de hondenbrigade, aangezien het bevreemding opwekte.

De speurhonden sloegen aan, waarna de Narcotica Brigade werd ingeschakeld. Nadat de gearboxen als ook de vliegwielen werden geopend, werd het verderfelijke spul aangetroffen.

In deze zaak is er voor alsnog één verdachte door de politie aangehouden. De Narcotica Brigade onderzoekt deze zaak verder.