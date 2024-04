Parlementariërs vragen aandacht voor overbeladen trucks die wegen kapotrijden

Bij de verdere behandeling van de Wet Instelling Verkeersautoriteit donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) hebben diverse parlementariërs aandacht gevraagd voor de overbeladen zand- en houttrucks die de vele wegen van Suriname kapotrijden.

Het was onder andere VHP-parlementariër Radjendre Debie die als eerste een relatie legde tussen de maximum vastgestelde asdruk op verharde wegen van 8.000 kg met vrachtwagens die met veel hogere asdrukken worden geïmporteerd.

“Ik wil hier van de regering weten hoe het mogelijk is en op grond waarvan de bevoegde autoriteiten al decennia toestaan dat er grote vrachtwagens worden ingeklaard waarvan de beladen asdruk ver boven de 8.000 kg is. De 3- en 4-assige grote trucks hebben een asdruk van boven de 12 en 16 ton. Onze verharde wegen zijn hier niet op berekend, waardoor zij kapot worden gereden”, zei Debie.

Zijn collega Berkat Mohab-Ali uit Wanica merkte op dat heel veel wegen in zijn woonomgeving zijn kapotgereden. Hij vroeg zich af wie precies ervoor moet zorgen dat al deze wegen weer worden hersteld. “Van waar moet de overheid geld ophoesten om al de wegen die kapot worden gereden weer te herstellen?”, stelde Mohab-Ali.

Evert Karto van de PL ziet graag dat er beleid wordt gemaakt over waar precies deze vrachtwagens tot een bepaalde asfruk wel of niet mogen rijden, zodat zij ook geen gevaar vormen voor het overig verkeer. Daarnaast zou er volgens hem een bepaalde fee aan zwaarbeladen trucks moeten worden gevraagd zodat dit geld weer geïnvesteerd kan worden in het herstellen van de wegen.

Harriët Ramdien, ook van de VHP, noemde het probleem in Nickerie waarbij dagelijks tientallen zwaarbeladen trucks vanuit Paramaribo naar Nickerie rijden. Het resultaat is dat ook de wegen in het westen worden kapotgereden. Zij stelt onder andere voor om de lading van deze trucks eerst bij de Henarbrug af te wegen alvorens deze door te laten rijden.

“Niemand is tegen ontwikkeling, maar wanneer we ontwikkeling willen dan moeten we aan beide kanten kijken. Er moet sowieso bij de Henarbrug gewogen kunnen worden hoe zwaar de lading is van zo een truck om gebruik te kunnen maken van die weg. Is die weg berekend op zo een zware lading? Als dat niet het geval is, dan moeten we op dit moment naar een oplossing zoeken en een situatie creëren waar zij zowel hun werk kunnen doen, maar ook de weg beschermd wordt”, aldus Ramdien.

Zij kreeg hierin ondersteuning van haar districtsgenoot Ebu Jones vanuit de NDP. Jones merkte op dat het vooral gaat om ladingen met steenslag als gevolg van de 6.50 US dollar per ton aan dredging fee van die geheven wordt.

“Laat die overheid die dredging fee in ieder geval omlaag brengen voor die export. Want wanneer dat gebeurd, dan ga je zien dat het grind met schepen getransporteerd zal worden naar Nickerie”, aldus Jones. NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op dat de wegen in Suriname een maximale asdruk hebben variërend tussen 6, 8, 10 en zelfs 12 ton, terwijl vooral de overbeladen trucks vaak boven de 16 ton liggen.

“Het is een enorme dilemma, want als je economische activiteiten hebt, moet je grote trucks laten rijden. Maar als je die grote trucks laat rijden, dan gaan die wegen kapot. Dus infrastructuur gaat veel kosten en er moet een beleid daarop zijn”, aldus Parmessar.