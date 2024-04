Randy uit Amsterdam-Zuidoost kan zaterdag Big Brother 2024 winnen

Na bijna dertien weken is zaterdag 13 april de finale van het Nederlandse TV programma ‘Big Brother’. Er zijn er nog drie bewoners in de race waaronder Randy uit Amsterdam Zuidoost, die kans maakt op de eerste prijs! En natuurlijk willen we dat deze Srananman wint dus breng je stem hier uit.

‘Big Brother’ is een van oorsprong Nederlands televisieprogramma dat werd ontwikkeld door John de Mol. In 1999 kwam het programma voor het eerst op de televisie en is sindsdien internationaal uitgezonden in 80 landen.

De drie bewoners die het zaterdag tegen elkaar opnemen in de finale zijn Glenn, Alice en Randy. Stemmen gaat nog onvermoeid door en kan nog tot zaterdagavond 20:30 uur. Breng je stem hier uit voor Randy.