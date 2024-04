OPINIE: Bennie Miranda reageert op aantijgingen Pets Gajadien en Rachid Doekhie

[INGEZONDEN] – Er is de laatste tijd weer veel over mij gezegd en geschreven. Ondermeer Pets Gajadien en Rachid Doekhie vonden het nodig om onwaarheden over mij ter verkondigen. Hierbij mijn korte reactie op deze leugens:

Wat voorop staat is dat ik bijna ben vermoord door ABOP’ers. Het valt op dat het ministerie van justitie en politie in Suriname niets doet en dat komt omdat juspol onder de ABOP valt. Ga maar na, ze hebben diverse beelden en verschillende getuigen maar we zijn vijf dagen verder en eer is geen enkele aanhouding verricht. Het plan van de ABOP criminelen was om mij te vermoorden!

Een paar dagen terug las ik op Waterkant.Net dat Pets Gajadien leugens over mij aan het vertellen was namelijk dat ik door de VHP wordt betaald. Ik vind Pets een grote racist die constant over mij praat, terwijl ik het zelf nooit over hem heb. Pets was een grote VHP man, maar is gewoon een overloper die nu ineens faja faja ABOP’er is. Dat verklaart waarom hij al die leugens over mij vertelt.

Hij zat al eerder leugens over mij te vertellen bij radio Stanvaste, dat ik een koe zou hebben gestolen. Nu beweert hij dat ik voor de VHP werk en geld van ze krijg om ABOP aan te vallen. Belachelijke uitspraken waar ik eigenlijk geen tijd aan wil besteden maar ik moet het gezegd hebben: het zijn allemaal leugens en Pets is in mijn ogen een jaloerse leugenaar.

Als dat waar zou zijn, zou ik geen oude auto rijden uit bouwjaar 2001. Ik zou misschien ook wel een lantie auto eisen en een bankrekening met lanti monie. Maar geen van die dingen heb ik. Dus laat je niets wijs maken door Pets. Laat hij zich bezig houden met zijn familieleden en partijgenoten, die in de coalitie zitten en het land moeten besturen. Bennie Miranda heeft niets en en dan ook niets te maken met de coalitie!

Dus nogmaals Pets moet zich bezig houden met zijn eigen zaken en niet met mij bemoeien. Hij moet zich realiseren dat zijn baas een veroordeelde drugsdealer en bankrover is, die op de interpol lijst staat. Een fake koning die het binnenland vernietigd en het binnenland verkoopt aan buitenlanders en nergens naartoe mag.

Pets, praat liever over de criminelen binnen jouw partij de ABOP. Praat over de gevluchte crimineel van de ABOP, die door justitie gezocht wordt. Je bevindt je alleen tussen criminelen Pets! Diezelfde criminelen van ABOP die een aanslag op mij hebben gepleegd. En jullie willen de volgende president leveren?

Rachid Doekhie was er als de kippen bij om bij Jerrel Harderwijk van D-TV over mij te gaan praten. Dat hij naar Hardwerwijk stapt is logisch: Jerrel Harderwijk is familie van Brunswijk en gelieerd aan de ABOP. Hij zal daarom nooit een neutrale reportage kunnen maken en zal altijd in het voordeel van de ABOP opereren.

Over Doekhie die zogenaamd de andere kant van de aanval op mij wil belichten, wil ik alleen zeggen: was je daar Doekhie toen de ABOP’ers een aanslag op mij pleegden? Ben je de advocaat van de ABOP Doekhie? Mag je het recht in eigen hand nemen en vrijuit gaan? En toen je een pakslaag in DNA kreeg van Brunswijk en Somo was het ook je eigen schuld noh Doekhie?

Bennie Miranda