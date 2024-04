Hoe gevaarlijk is ongedierte en hoe reken je er veilig mee af?

Mensen zijn niet altijd goed in het inschatten van de risico’s van het omgaan met bepaalde dieren. Een wespennest verwijderen wordt bijvoorbeeld vaak onzorgvuldig gedaan, zonder de juiste veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen. Zelfs nestjes die er vanaf de buitenkant misschien klein uitzien, bevatten vaak veel meer wespen dan je vooraf hebt ingeschat en als je allergisch bent, zijn de steken niet alleen vervelend maar ook gevaarlijk. Ook wordt er bij ogenschijnlijk onschuldige insectenbeten, zoals van muggen of mieren, het risico op allergieën en op het overbrengen van virussen en bacteriën onderschat. Dit terwijl de angst voor vleermuizen, die zouden bijten en hondsdolheid overbrengen, nog steeds heel hardnekkig en in veel gevallen juist onterecht is. Wil je weten over welke soorten ongedierte je nou terecht zorgen maakt en hoe je er op een veilige manier mee afrekent? Lees het hier!

Wespen

Als je vermoedt dat er ergens rond je huis een wespennest verscholen zit, houd dan in de gaten op welke plek de meeste activiteit plaatsvindt om te achterhalen waar de ingang zich bevindt. Als het nest groter is dan een kleine bal, je de omvang niet goed in kunt schatten of de plek van het nest slecht bereikbaar is, is het verstandig om het nest door een professionele bestrijder te laten verwijderen. Ga je zelf aan de slag? Zorg dan voor dikke, goed beschermende kleding voordat je in de buurt van het nest komt. Onderschat de angel van een wesp niet, want die prikt makkelijk door de stof van een goede spijkerbroek. Draag dan bijvoorbeeld ook motorkleding of werkkleding, een helm of gezichtsmasker met gaas en dikke, stevige handschoenen. Spuit ‘s avonds, als alle wespen zich in het nest hebben verzameld, wespenpoeder in het nest om ze te verjagen, waarna je het nest kunt vernietigen. Neem bij twijfel of risico’s altijd contact op met een professionele bestrijder.

Vleermuizen

Als je erachter komt dat er een vleermuis in je schuur leeft, of zelfs in huis op zolder, dan is de kans groot dat je dat niet zo prettig vindt en er snel vanaf wilt. Deze beestjes geven over het algemeen weinig overlast, maar veel mensen vinden het idee van een vleermuis nou eenmaal een beetje griezelig. Het klopt dat vleermuizen de dodelijke infectieziekte rabiës (hondsdolheid) kunnen verspreiden, maar het risico hierop is ontzettend klein. Zolang je de vleermuis niet met je blote handen oppakt of aait – wat je wellicht toch al niet van plan was – is er niets aan de hand en kun je het dier in de meeste gevallen heel eenvoudig je huis uit krijgen. Doe het licht uit, zet een raam open en de vleermuis zal bijna gegarandeerd zelf naar buiten vliegen. Bedenk dat vleermuizen beschermd zijn en niet bestreden of zelfs verjaagd mogen worden, dus schakel hulp in als de vleermuis niet zelfstandig je huis verlaat.

Muggen

Een risico dat juist vaak onderschat wordt, is dat van ogenschijnlijk onschuldige insectenbeten en dan met name van muggen. Omdat de beet zelf vaak weinig impact heeft en meestal niet meer dan een jeukend bultje veroorzaakt, besteed je er waarschijnlijk geen aandacht aan. Maar bijvoorbeeld een mug kan gevaarlijke ziekteverwekkers als Dengue (knokkelkoorts), chikungunya en malaria met zich meedragen. Als je door zo’n besmette mug wordt gestoken, kan het virus vervolgens met een klein prikje al worden overgedragen. Neem dan ook maatregelen om muggen zo veel mogelijk uit je huis te weren, door de regenton af te dekken, een eventuele verstopte dakgoot te ontstoppen en laagjes water uit potten in huis en in de tuin te verwijderen. Zo reken je op een veilige manier af met overlastgevende dieren.