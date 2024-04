NDP dient motie van wantrouwen in tegen president Santokhi

De NDP-fractie heeft donderdag tijdens de openbare vergadering in de De Nationale Assemblee een motie van wantrouwen ingediend tegen de momenteel uitlandige president Chandrikapersad Santokhi. De motie is ingediend door fractievoorzitter Rabindre Parmessar.

De oppositiefractie vindt onder andere dat de situatie in Suriname is verslechterd en er totaal geen verbeterde vooruitzichten zijn. Het gepresenteerd beleid is naar hun zeggen gefaald en de president kan maar geen verandering brengen voor land en volk.

De NDP-fractie roept de regering op om op de meest korte termijn verkiezingen uit te schrijven.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien liet in februari weten dat het niet realistisch is dat de Surinaamse president binnen deze regeerperiode middels een motie van wantrouwen kan worden afgezet.

“Een president afzetten doe je met tweederde meerderheid. En daar heeft de VHP al 20 zetels. Dus het zou niet mogelijk zijn”, benadrukte de VHP’er.