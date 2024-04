Formatie Selection uit Suriname na flinke vertraging aangekomen in Nederland

De bekende Surinaamse formatie SELECTION is vrijdagochtend na een flinke vertraging vanuit Suriname aangekomen in Nederland. De band is in het land voor haar Holland Tour 2024.

“Aanvankelijk zouden we er een dag eerder zijn”, vertelt zanger Fernando Soerowintono aan de redactie van Waterkant.Net. “Helaas werd onze SLM vlucht 24 uur vertraagd. Daarboven op moesten we nog drie uur wachten op de luchthaven, maar nu zijn we er!” aldus de voorzanger.

De band staat vanaf vanavond twee weekenden op het podium, waaronder ook een speciale clubavond op Koningsnacht: op vrijdag 26 april staat Selection samen met all-round formatie 2-Remember namelijk live op de Caribbean Night in de Sir Winston Club te Rijswijk! Kaarten haal je hier.