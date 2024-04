Selection uit Suriname op Koningsnacht live in Rijswijk

Deze maand komt de Surinaamse muziekformatie Selection naar Nederland in verband met haar Holland Tour 2024. Op Koningsnacht, vrijdag 26 april, staat Selection samen met all-round formatie 2-Remember live op de Caribbean Night in de Sir Winston Club te Rijswijk!

Het wordt weer een gezellige clubavond van 23.00u – 04.00u met lekkere Caribische muziek zoals merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina.

LET OP: Tijdelijk zijn er speciale DUO tickets die toegang bieden voor twee personen, voor slechts 25 euro inclusief fee. Haal ze snel hier want OP=OP!

CARIBBEAN NIGHT op KONINGSNACHT

VRIJDAG 26 april 2024

Tijd: 23.00 – 04.00u

Line-up: SELECTION (uit Suriname) & 2-REMEMBER

Sir Winston Club, Kessler Park 30 -, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park (NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk – Google Maps)

Surinaams-Javaanse catering aanwezig by Royal Java Food

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.

Toegang vanaf 18 jaar – info www.carifesta.nl