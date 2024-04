Vuurwapengevaarlijke man gezocht door de politie

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname heeft de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte Guillermo Elton Dissels gelast.

De man die ook bekend is als ‘Gebo’ of ‘Gilly’ wordt ervan verdacht zich onder andere schuldig te hebben gemaakt aan moord, doodslag, deelneming aan een criminele organisatie, opzettelijke vrijheidsberoving en overtreding van de wet verdovende middelen.

In het opsporing bericht van de Surinaamse politie is te lezen dat deze verdachte vuurwapengevaarlijk is.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Cold Case Unit (CCU) op de telefoonnummers 402134, de Command Center (CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.