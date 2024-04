Verdachten overval Mall of Suriname vastgelegd op beeld

Bij de overval die donderdagavond werd gepleegd bij Murphy’s Irish Pub in de International Mall of Suriname (IMS), waren zeker zeven personen betrokken. Dat blijkt uit camerabeelden van de omgeving.

Op één van de beelden is te zien dat de verdachten rond 22.05u in een busje aan kwamen rijden, achter het pand. Uit het busje stappen zes personen, eentje zit achter het stuur van het voertuig.

Te zien is verder dat vier mannen via de achterdeur van het pand naar binnen gaan in Murphy’s Irish Pub café. Twee mannen staan op de uitkijk.

Op een andere video is te zien dat de gewapende mannen in de zaak zijn en het personeel onder schot houden. Opmerkelijk is dat twee personeelsleden glimlachen naar een rover die op ze afkomt met een vuistvuurwapen in zijn hand.

Screenshot

Vernomen wordt dat ze onder andere de kassa met een onbekend geldbedrag hebben buitgemaakt. De verdachten renden na de daad uit het gebouw en stapten in het wit gelakt busje, waarna ze weg reden.

Het geheel heeft in totaal ruim twee minuten geduurd. Uit de beelden is niet op te maken dat bezoekers zijn bedreigd en/of zijn beroofd.

De vluchtauto werd kort daarna onbeheerd aangetroffen in een bosschage aan de Oerdistraat en is in beslag genomen.

De zaak is in onderzoek bij de Surinaamse politie, die nog geen officiële mededeling heeft gedaan.

UPDATE: IMS zegt het geval te betreuren en geeft aan dat bezoekers niets van de overval hebben gemerkt. De rovers zijn er met de dagopbrengst vandoor gegaan.