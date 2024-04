Monument voor coronaslachtoffers onthuld in Suriname

Bij de rotonde van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is woensdagochtend een monument onthuld ter nagedachtenis aan iedereen die is getroffen door het coronavirus in Suriname.

Medewerkers uit ziekenhuizen en zorginstellingen uit het hele land aanwezig bij het heugelijk feit aan de Flustraat.

Het monument is een initiatief van de Stichting voor covid slachtoffers. Voorzitter Anwar Moenne zegt aan Waterkant.Net dat het monument ook ervoor staat om zorgmedewerkers te bedanken voor hun niet aflatende inzet bij de verzorging van coronapatiënten.

Het monument is vervaardigd door de bekende kunstenaar Rahied Abdoel.