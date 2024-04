Jaggernath: “Ramadhin is de slechtste minister die we ooit hebben gehad in Suriname”

Oud-VHP-parlementariër Djoties Jaggernath, die nu bij de ABOP zit, stelt dat hij onnodig door Volksgezondheid-minister Amar Ramadhin is gecriminaliseerd toen hij in 2022 als medisch directeur van het Mungra Medisch Centrum in Nickerie (MMC) is ontheven.

“Ik kreeg plotseling op de één op de andere dag het bericht dat ik het terrein niet meer mocht betreden vanwege een vermeend onderzoek. Ik ben bijna gecriminaliseerd geworden door minister Amar Ramadhin. Dat ik valsheid in geschrifte en een heleboel andere dingen heb gepleegd waarvan tot de dag van vandaag de bewijzen niet geleverd kunnen worden. Ik ben zelf verhoord door de politie. Nu zijn we twee jaren verder en het is precies zo gebleven. Ik ben niet de enige prooi van hem. Er zijn meerdere geweest”, zei Jaggernath in een interview op Radio Awaaz.

De ABOP’er stelt zelf een gesprek met president Chan Santokhi over deze kwestie te hebben gehad waarbij hij hem zelf heeft verzocht om Ramadhin te uit te nodigen om tekst en uitleg te geven over alle vermeende negatieve handelingen die Jaggernath zou hebben gepleegd. Het staatshoofd zou volgens Jaggernath hebben aangegeven dat ook hij tot heden geen enkel strafrechtelijk dossier van Ramadhin heeft ontvangen. Ook niet over de case bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) waar twee directieleden plotseling op non-actief zijn gesteld.

Jaggernath stelt Santokhi erop te hebben gewezen dat hij degene is die ministers benoemt en ontslaat en daarom ook gebruik zou moeten maken van deze bevoegdheid. “De minister berokkent de partij veel schade. Los van de partij ook de gemeenschap. Hij is de slechtste minister die we ooit hebben gehad in Suriname”, aldus de ABOP’er.

Jaggernath vraagt zich af wat Ramadhin ertoe zou hebben gedreven om zo tegen hem te handelen. “Ik ken de man niet eens. Ik ken zijn vader en Dew Sharman”, stelt hij.

Wel zou er volgens hem tijdens de vorige parlementsperiode, toen de VHP nog in de oppositie zat, door toenmalige fractieleden zijn gezegd dat indien de VHP in de coalitie belandt na 2020, dan Jaggernath of Sharman vanwege hun medische achtergrond zouden worden voorgedragen voor de post van minister van Volksgezondheid. Sharman zou toen hebben aangegeven geen interesse voor deze post te hebben.

“Hij (Sharman) liep wel met die vader van Amar op campagne, maar plotseling kwam die zoon (Amar) in beeld. Hij heeft geen enkele dag huis aan huis gelopen voor de partij, maar hij is gebombardeerd tot minister”, aldus Jaggernath, die nu weer actief is als huisarts.