Murphy’s looft 5.000 USD beloning uit voor informatie over daders roofoverval

Murphy鈥檚 Irish Pub in Suriname heeft woensdag een beloning van 5.000 US dollar in het vooruitzicht gesteld, voor degene met informatie die leidt tot de identificatie van de daders van de roofoverval dinsdagavond.

Dat heeft het bedrijf op haar Facebookpagina bekend gemaakt.

Gisteravond stormden vijf mannen het pand via de achterdeur binnen en gingen ervandoor met de dagopbrengst. Niemand raakte daarbij gewond.

De verdachten zijn vastgelegd met de bewakingscamera en hieronder te zien: