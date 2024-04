Gewapende roofoverval bij International Mall of Suriname

Een onbekend aantal gewapende en gemaskerde mannen hebben dinsdagavond rond 22.30 uur een roofoverval gepleegd op Murphy’s Irish Pub café bij de International Mall of Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat de criminelen onder andere de kassa met een onbekend geldbedrag hebben buitgemaakt.

De verdachten renden na de daad uit het gebouw en stapten in een wit gelakt busje. Daarmee reden zij in volle vaart weg richting Munder. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie kreeg de melding van het voorval en de verschillende eenheden gingen ter plaatse voor onderzoek. De vluchtauto is onbeheerd aangetroffen in een bosschage aan de Oerdistraat en in beslag genomen.

De Surinaamse politie-eenheden werken aan de opsporing en aanhouding van de criminelen.