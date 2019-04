Eerste twee shows Roué Verveer in Suriname binnen half uur uitverkocht

Vanmorgen begon in Paramaribo de voorverkoop van de speciale one-man show van Roué Verveer in juli in Suriname. Mensen stonden al vanaf 08.00u in de rij en de kaarten voor de eerste twee shows waren binnen een half uur uitverkocht! Verveer is eind juli na vier jaar terug in Suriname met een eigen one-man show getiteld ‘Verveer Tori’.

Vandaag hebben honderden mensen kaarten gekocht bij Zus en Zo en Roué was speciaal hiervoor vanuit Amsterdam naar Paramaribo gevlogen. De eerste 150 kopers kregen een presentje uit handen van de populaire comedian. Ook hadden alle kopers een meet & greet en fotomoment met de in Suriname geboren Verveer.

De shows in Thalia op 26 en 27 juli zijn uitverkocht. Er zijn nog enkele kaarten voor 23, 24 en 25 juli verkrijgbaar bij Zus & Zo of voor de speciale shows in Torarica bij de receptie van het hotel. Wees er vlug bij want op=op. Filmpje van de mensen in de rij vanmorgen: