Roué Verveer in juli na vier jaar terug met one-man show in Suriname

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 18 feb – De bekende Surinaams-Nederlandse cabaretier Roué Verveer is in juli na vier jaar weer met een eigen one-man show te zien in Suriname. Dat maakte hij zojuist bekend bij Radio 10 Magic FM in Paramaribo.

De shows vinden eind juli plaats en wel 3 keer in Theater Thalia (25, 26 en 28 juli) en tweemaal in Torarica (27 juli). De kaartverkoop start op 27 april aanstaande, vertelde Verveer vanmorgen in Paramaribo. De in Amsterdam woonachtige Verveer is momenteel in Suriname voor een optreden bij het Benefietspektakel van theater Thalia afgelopen zaterdag.

Cabaretier en stand-upper Roué Verveer behoort tot de top van de Nederlandse cabaretwereld. Roué speelt sinds 2002 avondvullende theatervoorstellingen en wordt enorm geprezen om zijn enthousiaste speelstijl, scherpe grappen en slimme improvisaties. Hij maakt ook Surinaams gesproken comedyshows en hoort bij het comedycollectief Caribbean Combo.

Zijn nieuwste tevens achtste theatershow heet Heppie de Peppie. Hiermee toert hij momenteel door de Nederlandse theaters.