Nieuw boek over de grootste Surinaamse vliegramp ooit

Begin juni verschijnt het nieuwe boek ‘Wat ons bindt’ van Anton Slotboom. Hierin is er aandacht voor de grootste Surinaamse vliegramp ooit.

In de vroege ochtend van 7 juni 1989 stort vlucht PY 764 neer in het oerwoud vlakbij vliegveld Zanderij in Suriname. 176 passagiers komen om het leven. Aan boord ook de spelers van het Kleurrijk Elftal. Voor het in 1975 onafhankelijk geworden Suriname is dit de grootste vliegramp ooit.

In Nederland wordt het bericht over de ramp onthutst ontvangen. Er komen extra journaals. Op de nationale herdenking spreken voetbalsterren Ruud Gullit en Frank Rijkaard, die aanvankelijk ook aan boord zouden zitten als spelers van het Kleurrijk Elftal. Premier Lubbers en Koningin Beatrix betuigen hun medeleven. Er worden hulptroepen naar de rampplek gestuurd.

Daarna gaat Nederland weer over tot de orde van de dag. Voor een benefietwedstrijd in de Rotterdamse Kuip zes weken na de ramp stroomt het stadion nog niet halfvol. De ramp wordt al snel ‘de vergeten ramp’ wordt genoemd

Journalist Anton Slotboom kijkt door de bril van nu naar de gebeurtenissen van toen. Hij gaat het gesprek aan met nabestaanden, in Nederland en in Suriname, spreekt met familie van de slachtoffers en herbeleeft de ramp met journalisten van toen.

Hun herinneringen en de levensverhalen zijn uniek, maar één ding staat voorop: de slachtoffers van deze ramp mogen stuk voor stuk nooit worden vergeten.

Anton Slotboom (Rotterdam, 1980) schrijft voor de dagbladen Algemeen Dagblad en Trouw over nieuws, sport en cultuur. Verhalen van zijn hand verschenen ook in literaire sportbladen als Hard gras en Staantribune. Zijn levensverhaal over Jules Deelder, ‘De zin van het leven ben je zelf’, werd in 2020 een bestseller. Ook schreef hij de biografie van actrice Imanuelle Grives. Slotboom is bovendien co-auteur van boeken over Sparta, Feyenoord en PSV.

Hij ging voor dit boek in maart naar Suriname: