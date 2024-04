Cursisten kosteloze kappersopleiding ministerie krijgen certificaat

Afgelopen vrijdag hebben 17 cursisten van de kappers A-opleiding, welke hun kosteloos is aangeboden onder het project ‘Wroko Foe Mek Moni’, hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken in Suriname (AWJ), die aanwezig was bij de uitreiking van de certificaten, benadrukte in zijn toespraak, dat hij zeer ingenomen was met de getoonde inzet en motivatie van de cursisten, die op 29 januari van start gingen met hun opleiding.

De minister benadrukte ook, dat de kappers A-opleiding niet behoort tot het traditioneel aanbod van de Surinaamse Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en dat daarom op zoek moest worden gegaan naar een partner. In Twins Kapsalon aan de Nieuw Weergevondenweg vond volgens de bewindsman de SAO een goede en gedreven partner, welke met de nodige deskundigheid de cursisten heeft opgeleid.

De minister gaf aan, dat de cursus in tegenstelling tot andere cursussen de SAO ook had genoodzaakt om vooraf materiaal te geven, zoals scharen en kammen, zodat de cursisten ongestoord hun opleiding konden volgen. De minister riep ten slotte de cursisten op om zich als waarachtige SAO ambassadeurs te gedragen, door continu kwalitatief goed werk te verrichten.

Mac Andrew spoorde ook de enigste heer tussen de 17 cursisten aan om zich niets aan te trekken van gender stereotypes en het door hem gekozen vak met dezelfde liefde en plezier als de dames uit te voeren.

Behalve de minister van AWJ hebben ook de eigenares van Twins Kapsalon, mevrouw Prijor, de vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht van SAO, Dimitri Lemmert en de directeur van SAO, Joyce Lapar, de geslaagde cursisten toegesproken. De eigenares van Twins Kapsalon bedankte de SAO voor de geboden kans om de opleiding te verzorgen, maar ook voor de prettige samenwerking en spoorde de cursisten aan zich te blijven scholen.

De directeur van de SAO bedankte Twins Kapsalon voor het enthousiasme en deskundigheid, waarmee de opleiding is verzorgd en gaf aan zeer blij te zijn, dat alle 17 cursisten met goed gevolg de opleiding hebben afgerond.

De vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht van SAO gaf aan, dat hij onder de indruk was van het waargenomen enthousiasme en riep de geslaagden op om ook ondernemerschap niet te schuwen, uiteraard rekening houdend met de nodige vereisten, zoals standaarden. Vermeldenswaard is dat de cursisten als dank voor de geboden mogelijkheid om de cursus te volgen, samen met Twins Kapsalon een gezellig samenzijn met eigen middelen hebben georganiseerd, waarbij ondermeer zelf gekookt eten en snacks aan de minister, de SAO en overige aanwezigen zijn aangeboden.